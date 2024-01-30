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    • Бышовец — о трансферах «Динамо»: «Не сторонник того, чтобы число иностранцев переходило разумную грань, как в «Зените»

    Бышовец — о трансферах «Динамо»: «Не сторонник того, чтобы число иностранцев переходило разумную грань, как в «Зените»

    Бывший главный тренер «Динамо» и «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о трансферной политике московского клуба.

    «Концовка первой части сезона дает основания для оптимизма. Состав сбалансирован. Чавес и Бителло усилили команду, Тюкавин – разыгрался. В команде есть много перспективных футболистов. Тот же Грулев.

    Такой запас – это и хорошая подпитка для конкуренции. Я не сторонник того, чтобы количество иностранцев в клубе переходило разумную грань, как мы видим это на примере «Зенита». «Динамо» может всерьез претендовать на призы», – сказал Бышовец.

    • После первой части сезона «Динамо» (32 очка) занимает в РПЛ третье место, а «Зенит» – второе (36 очков).
    • Полузащитники Чавес и Бителло пришли в московскую команду в прошлое трансферное окно.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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