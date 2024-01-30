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    • Пономарев — о сумме трансфера Угальде: «Спартак» тут сильно переборщил»

    Пономарев — о сумме трансфера Угальде: «Спартак» тут сильно переборщил»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил приобретение «Спартаком» нападающего Манфреда Угальде.

    «15 миллионов за игрока из Коста-Рики... «Спартак» тут сильно переборщил. Я вообще думал, что за такую цену только «Зенит» у нас может трансфер такого масштаба осуществить.

    Угальде – не особо известный игрок. Ну, 5 миллионов максимум. Это же не вундеркинд какой-то. Не думаю, что Угальде – выдающийся нападающий. Сложно что-то о нем сказать, пока не увидим его в деле. За него заплатили огромные деньги – от него ждут огромного количества голов. Это очевидно.

    Ему придется выкладываться каждую игру, показывать свой максимум. Интересно будет посмотреть на его физические кондиции. Какая у него скорость, какой дриблинг, какой прыжок. Посмотрим на него в деле», – сказал Пономарев.

    • «Спартак» заплатил за Угальде 13+2 миллионов евро.
    • Форвард перешел из «Твенте» и заключил контракт на 4,5 года.
    • Он взял в «Спартаке» 9-й игровой номер.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    Сегодня, 10:19
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    Комментарии (8)
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    Давид59
    1706600317
    Пришлось залезть поглубже в кошелёк по одной простой причине. Продавал голландский клуб - Европа, санкции. Иначе бы не продали.
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    SLADE2019
    1706601252
    Будет видно, ждать недолго. Такого мнения, как у Пономарева придерживаются многие, в том числе я сам. Дой Бог, чтобы все мы очень жестоко ошиблись. Удачи парню. А то, что с Коста Рики, так это ни о чем не говорит.
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    СпорЦмен
    1706601275
    Как он не поймёт, 15 миллионов, это деньги с расспилом. Себе любимым, по карманам не забыли положить!
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    fakeid
    1706601531
    зенит-то может столько заплатить, но цена будет приближена к рыночной. типичный пример: клаудиньо. при рыночной стоимости 11 - зенит заплатил 12. сейчас он стоит 18. трансфер себя окупил сполна. или при цене вендела 12 - зенит дал 20. но сейчас он стоит 22. в тарасовке явно ориентировались на эти факты. хряки переплатили почти в 3 раза (бонусы твенте не увидит, потому что спартак ничего не завоюет, если только в контракте не прописано игровое время + голы новичка).
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706602751
    Все давно привыкли, что хряками руководят агенты, впаривая за дорого всяческий неликвид. Гыгыгы
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