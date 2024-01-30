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    Семин оценил тренерские перспективы Дзагоева

    Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сeмин прокомментировал новость о том, что экс-хавбек ЦСКА Алан Дзагоев пройдет стажировку в «Крыльях Советов».

    «Хорошо, что он сам решил становиться тренером. У Алана богатый опыт, он был хорошим и умным игроком. Решение пройти практику и в дальнейшем работать тренером – мне кажется, мы можем получить нового хорошего специалиста», – сказал Семин.

    • 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года.
    • Последним клубом футболиста была греческая «Ламия».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706601598
    А я не понял, где у нас, сейчас, вообще, хорошие специалисты?
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