Семин оценил тренерские перспективы Дзагоева

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сeмин прокомментировал новость о том, что экс-хавбек ЦСКА Алан Дзагоев пройдет стажировку в «Крыльях Советов».

«Хорошо, что он сам решил становиться тренером. У Алана богатый опыт, он был хорошим и умным игроком. Решение пройти практику и в дальнейшем работать тренером – мне кажется, мы можем получить нового хорошего специалиста», – сказал Семин.