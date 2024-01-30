Валерий Овчинников назвал причину активной работы «Зенита» на трансферном рынке

Российский тренер Валерий Овчинников поделился ожиданиями от сражения команд за победу в РПЛ.
«Я не делаю ставок и не могу прогнозировать, как распределятся места в конечном итоге. Я пока без ожиданий. Но я знаю, что будет драка между «Зенитом» и «Краснодаром».
Я также уверен, что и московские команды будут стараться обыграть «Зенит». Другой вопрос, получится ли у них это, потому что санкт-петербургский клуб проводит хорошую комплектацию. У них появилось такое чувство, что они могут потерять чемпионское звание, поэтому так ринулись на трансферный рынок», – сказал тренер.
- В «Зенит» зимой перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров. Далее идут «Зенит» (36 очков), «Динамо» (32), «Локомотив» (31), «Спартак» (30).