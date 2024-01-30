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    • Валерий Овчинников назвал причину активной работы «Зенита» на трансферном рынке

    Валерий Овчинников назвал причину активной работы «Зенита» на трансферном рынке

    Российский тренер Валерий Овчинников поделился ожиданиями от сражения команд за победу в РПЛ.

    «Я не делаю ставок и не могу прогнозировать, как распределятся места в конечном итоге. Я пока без ожиданий. Но я знаю, что будет драка между «Зенитом» и «Краснодаром».

    Я также уверен, что и московские команды будут стараться обыграть «Зенит». Другой вопрос, получится ли у них это, потому что санкт-петербургский клуб проводит хорошую комплектацию. У них появилось такое чувство, что они могут потерять чемпионское звание, поэтому так ринулись на трансферный рынок», – сказал тренер.

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    Источник: Betonmobile

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1706603078
    Причина активной работы «Зенита» на трансферном рынке ОДНА. Это то, что Зенит засунул свою лапу в БЮДЖЕТ России и АКТИВНО хапает оттуда БАБЛО в немереных количествах!!!...(((
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