Валерий Овчинников предположил, когда Акинфеев перейдет в тренерский штаб ЦСКА

Российский тренер Валерий Овчинников предположил, как долго будет выступать вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Акинфеев будет выступать на высоком уровне до тех пор, пока сам не устанет. Мне кажется, он будет играть, пока ноги до колен не сотрутся. Сейчас нет того, кто может заменить его в ЦСКА. Пока он является основным вратарем команды. Как только Игорь перестанет быть основным голкипером, он перейдет в тренерский штаб ЦСКА.

А когда это случится? Зависит от его здоровья и эмоционального состояния. Я согласен с тем мнением, что вратари могут играть и до 40 лет, особенно в нашем чемпионате. Для Акинфеева пока нет конкурентов. Как только появится конкурент, его в ЦСКА заменят», – сказал Овчинников.