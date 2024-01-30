Червиченко жестко высказался о «Зените» из-за ситуации с Круговым

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с переводом защитника Данила Кругового в «Зенит-2».
«Зенит» в очередной раз доказал, что является главным могильщиком российского футбола. Питерцы у себя собрали топовых россиян, но не используют их. И Кругового теперь хотят окончательно загнобить.
Теперь мы видим, что пламенные речи о развитии футбола не соприкасаются с действительностью. Они хорошего футболиста хотят нивелировать до уровня среднего. С имиджевой точки зрения это прямо беда-беда. Приглашать к себе футболистов и отправлять их играть на два-три уровня ниже – это какое-то запредельное коварство», – сказал Червиченко.
- 25-летний Круговой перейдет в ЦСКА летом 2024 года.
- Остаток сезона он проведет во второй команде «Зенита», если петербургский и московский клубы не договорятся о его выкупе или аренде.
- В нынешнем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.
- «Зенит-2» занял второе место в группе 2 дивизиона B Второй лиги.