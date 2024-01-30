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    • Червиченко жестко высказался о «Зените» из-за ситуации с Круговым

    Червиченко жестко высказался о «Зените» из-за ситуации с Круговым

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с переводом защитника Данила Кругового в «Зенит-2».

    «Зенит» в очередной раз доказал, что является главным могильщиком российского футбола. Питерцы у себя собрали топовых россиян, но не используют их. И Кругового теперь хотят окончательно загнобить.

    Теперь мы видим, что пламенные речи о развитии футбола не соприкасаются с действительностью. Они хорошего футболиста хотят нивелировать до уровня среднего. С имиджевой точки зрения это прямо беда-беда. Приглашать к себе футболистов и отправлять их играть на два-три уровня ниже – это какое-то запредельное коварство», – сказал Червиченко.

    • 25-летний Круговой перейдет в ЦСКА летом 2024 года.
    • Остаток сезона он проведет во второй команде «Зенита», если петербургский и московский клубы не договорятся о его выкупе или аренде.
    • В нынешнем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.
    • «Зенит-2» занял второе место в группе 2 дивизиона B Второй лиги.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    Комментарии (12)
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    Bez Imeni
    1706593123
    Бред, поиграет за Зенит-2 пол годика ничего страшного, лучше чем на скамейке сидеть
    Ответить
    Красногвардейчик
    1706595871
    Червиченко прав на все 100......Из за дешовых обидок Милляра и Медведя, парня гнобят и унижают
    Ответить
    Дормидонт Евлампиевич
    1706595940
    Т.е. на лавке он прогрессирует , а на поле за Зенит-2 - протухнет ?
    Ответить
    paracetamol
    1706596009
    Что значит Кругового загнобили? Провел 18 матчей, ничего не забил и всего 2 голевые передачи... Может он сам себя загнобил? А кони пусть платят!
    Ответить
    моэм
    1706596422
    Согласитесь глупо возмущаться на козла , что он ведёт себя как последний козёл ...просто Зенит такой какой он и есть .
    Ответить
    fakeid
    1706597197
    чёт сомневаюсь, что он у нас останется до лета
    Ответить
    dragoff
    1706597906
    Да медвед уже давно показал, на каком моральном дне находится весь этот недоклуб, так что нечему удивляться
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    Suvorov71
    1706598666
    Жаль, но это право помойных, они пока не закончен контракт, что хотят, то и делают, просто они сами по себе помойные
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    Дубина
    1706600135
    Да в болоте много игроков погубили блохастые))
    Ответить
    baggio80
    1706600309
    Ну сейчас фанаты зенита за скулят как псины помойные вы что так нельзя говорить про зенит они же питерские
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