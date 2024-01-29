Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика

Раскрыты новые подробности сделки между «Челси» и «Шахтером» по Михаилу Мудрику.
Украинский клуб получил за трансфер 70 миллионов евро, а 30 миллионов бонусов привязаны к трофеям.
«Шахтер» будет получать по 5 миллионов за каждую победу «Челси» в АПЛ или Лиге чемпионов.
- Сейчас лондонцы идут в Премьер-лиге на 9-м месте.
- В еврокубках команда не участвует в сезоне-2023/24.
- Мудрик провел за «Челси» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
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