Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика

Раскрыты новые подробности сделки между «Челси» и «Шахтером» по Михаилу Мудрику.

Украинский клуб получил за трансфер 70 миллионов евро, а 30 миллионов бонусов привязаны к трофеям.

«Шахтер» будет получать по 5 миллионов за каждую победу «Челси» в АПЛ или Лиге чемпионов.