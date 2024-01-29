Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, с какими проблемами столкнулся клуб при формировании оптимального состава.

«Я верю в то, что российские футболисты нужны. В принципе, сейчас «Зенит» пришeл к тому, что ему нужны российские игроки, а он уже купить лучших не смог, потому что они все переподписались.

Приходится за большие деньги покупать игроков, понимая, что в других командах есть игроки лучше. И эти российские игроки стоят дороже, чем бразильцы, которые по уровню их превосходят», – заявил Аршавин.