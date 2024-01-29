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    • Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов

    Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, с какими проблемами столкнулся клуб при формировании оптимального состава.

    «Я верю в то, что российские футболисты нужны. В принципе, сейчас «Зенит» пришeл к тому, что ему нужны российские игроки, а он уже купить лучших не смог, потому что они все переподписались.

    Приходится за большие деньги покупать игроков, понимая, что в других командах есть игроки лучше. И эти российские игроки стоят дороже, чем бразильцы, которые по уровню их превосходят», – заявил Аршавин.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы становились чемпионами России 5 сезонов подряд – с 2019 по 2023 год.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    29.01.2024 22:47
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    Комментарии (1)
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    GermanVo
    1706559905
    Не смогли купить, потому что как бы не был хорош российский футболист, всё равно на лавке будет. Так что никому это не нужно.
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