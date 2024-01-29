Мостовой раскритиковал Абаскаля из-за Джикии

Александр Мостовой оценил ситуацию Георгия Джикии в «Спартаке».
«Джикия – отличный защитник, лидер команды. То, как Абаскаль поступает с Джикией – недопустимо, он не прав. Капитан не должен сидеть на скамейке.
Cложно сказать, как решится эта вся ситуация, но я думаю, что Джикия легко найдет себе новый клуб, он в РПЛ сможет еще пять лет играть спокойно.
Любой клуб может легко забрать его себе. Это качественный футболист», – сказал Мостовой.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет со 2 сентября.
- Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.