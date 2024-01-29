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    Мостовой раскритиковал Абаскаля из-за Джикии

    Александр Мостовой оценил ситуацию Георгия Джикии в «Спартаке».

    «Джикия – отличный защитник, лидер команды. То, как Абаскаль поступает с Джикией – недопустимо, он не прав. Капитан не должен сидеть на скамейке.

    Cложно сказать, как решится эта вся ситуация, но я думаю, что Джикия легко найдет себе новый клуб, он в РПЛ сможет еще пять лет играть спокойно.

    Любой клуб может легко забрать его себе. Это качественный футболист», – сказал Мостовой.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет со 2 сентября.
    • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    momwig_
    1706548613
    Саша заболел? Не, я не о том, что недавно он говорил про того же Джикию совсем другую хрень. Это деменция, бывает. Когда всю жизнь не читаешь ничего кроме картинок.. Но - где про "Абаскаль не играл в футбол"? Отписался.
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    fakeid
    1706548619
    есть подозрение, что у нас на лавке может оказаться.
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    k611
    1706552454
    Он же его не от фонаря на лавку посадил, а по игровому принципу (много ошибок допускал). Сейчас пусть доказывает, что готов к оставшейся части сезона.
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    andrei-sarap-yandex
    1706553227
    у ДЖИКИЯ российский паспорт поэтому должен играть???? должно быть конкуренция ...не можешь играть сиди на лавке.....когда выигрывает команда молодцы футболисты !!!! а когда проигрывает команда СПАРТАК то виноват только гланый тренер ?????? СОБОЛЕВ никудышний как енот
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