Идеи Александра Медведева и Андрея Аршавина конкурировали при выборе нового вектора развития «Зенита» несколько лет назад.
В итоге был выбран бразильский вектор, предложенный Медведевым.
«Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выиграл внутреннюю конкуренцию в клубе у Андрея Аршавина и окончательно переориентировал сине-бело-голубых на бразильский вектор развития.
Появление в команде большого количества футболистов с этого рынка – во многом заслуга председателя правления. А поездка молодежной сборной России на турнир в Бразилию не состоялась бы без Медведева и его связей», – сообщил источник.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- Петербуржцы становились чемпионами России 5 сезонов подряд – с 2019 по 2023 год.