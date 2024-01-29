Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития

Идеи Александра Медведева и Андрея Аршавина конкурировали при выборе нового вектора развития «Зенита» несколько лет назад.

В итоге был выбран бразильский вектор, предложенный Медведевым.

«Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выиграл внутреннюю конкуренцию в клубе у Андрея Аршавина и окончательно переориентировал сине-бело-голубых на бразильский вектор развития.

Появление в команде большого количества футболистов с этого рынка – во многом заслуга председателя правления. А поездка молодежной сборной России на турнир в Бразилию не состоялась бы без Медведева и его связей», – сообщил источник.