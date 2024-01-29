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    • Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития

    Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития

    Идеи Александра Медведева и Андрея Аршавина конкурировали при выборе нового вектора развития «Зенита» несколько лет назад.

    В итоге был выбран бразильский вектор, предложенный Медведевым.

    «Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выиграл внутреннюю конкуренцию в клубе у Андрея Аршавина и окончательно переориентировал сине-бело-голубых на бразильский вектор развития.

    Появление в команде большого количества футболистов с этого рынка – во многом заслуга председателя правления. А поездка молодежной сборной России на турнир в Бразилию не состоялась бы без Медведева и его связей», – сообщил источник.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы становились чемпионами России 5 сезонов подряд – с 2019 по 2023 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706541799
    Шава и Медведь это разные весовые категории. Пока бразильская схема даёт результат. Чемпионства Зенит штампует и ежегодно дерёт хряков по взрослому. Гыгыгы
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    Дубина
    1706542069
    Своих нет игроков у блохастых вот и тратят народные деньги на браз.цыган))) Стыдно за вшивых стране.
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    Цугундeр
    1706542246
    Шава драл горло за казахов ?)) Э?) Мл.. вот муд.цкое издание СЭ.
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    The only one
    1706542695
    Зенит(Рио-де-Жанейро)
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