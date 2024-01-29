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    Сценарист сериала «Золотое дно» ответил Дзюбе

    Автор и сценарист сериала «Золотое дно» Сергей Минаев отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    Футболист заявил о готовности принять участие во втором сезоне сериала.

    «Артем, дорогой, сам хотел предложить тебе камео) Готов?» – написал Минаев в своем телеграм-канале.

    • В этом сезоне Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Ранее он снялся в фильме «Конец Славы» с Павлом Деревянко в главной роли.
    • Также нападающий участвовал в съемках рекламы и ютуб-шоу.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Минаева

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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1706535954
    Ну вот и молодцы
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    Цугундeр
    1706539080
    Ну если и камео ,то только задний план..Золотое дно.
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