Сценарист сериала «Золотое дно» ответил Дзюбе

Автор и сценарист сериала «Золотое дно» Сергей Минаев отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
Футболист заявил о готовности принять участие во втором сезоне сериала.
«Артем, дорогой, сам хотел предложить тебе камео) Готов?» – написал Минаев в своем телеграм-канале.
- В этом сезоне Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Ранее он снялся в фильме «Конец Славы» с Павлом Деревянко в главной роли.
- Также нападающий участвовал в съемках рекламы и ютуб-шоу.