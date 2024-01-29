Дзюба – о сериале «Золотое дно»: «Если будет нужен топовый актер – зовите!»

Нападающий «Локомотива» Артeм Дзюба высказался о сериале «Золотое дно» и внешнем сходстве с исполнителем одной из ролей Павлом Поповым.

«Ладно, посмотрел я это ваше «Золотое дно», в целом зашло! Павел Попов классно сыграл, но не похож ни разу.

Сериал про большие бабки и большую корпорацию, снято качественно, красивая картинка и сюжет интересный. Чем-то напомнил «Миллиарды», кто смотрел, пишите. И, пожалуйста, не отмечайте меня больше на постах. Если во втором сезоне нужен будет топовый актер, зовите!» – написал Дзюба.