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    • Дзюба – о сериале «Золотое дно»: «Если будет нужен топовый актер – зовите!»

    Дзюба – о сериале «Золотое дно»: «Если будет нужен топовый актер – зовите!»

    Нападающий «Локомотива» Артeм Дзюба высказался о сериале «Золотое дно» и внешнем сходстве с исполнителем одной из ролей Павлом Поповым.

    «Ладно, посмотрел я это ваше «Золотое дно», в целом зашло! Павел Попов классно сыграл, но не похож ни разу.

    Сериал про большие бабки и большую корпорацию, снято качественно, красивая картинка и сюжет интересный. Чем-то напомнил «Миллиарды», кто смотрел, пишите. И, пожалуйста, не отмечайте меня больше на постах. Если во втором сезоне нужен будет топовый актер, зовите!» – написал Дзюба.

    • Форвард уже снимался в рекламных роликах и был одним из соведуших YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с Леонидом Слуцким.
    • В этом сезоне Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 4 передачи.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии (14)
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    СпорЦмен
    1706524606
    Если только на роль коровей лепёшки.
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    Красногвардейчик
    1706526719
    Да похож!!!! И даже очень....только у Попова лицо умнее конечно))
    Ответить
    MaxRnD
    1706526851
    С таким послужным списком обязательно позовут на съёмки "Золотого дождя" или "Пробить дно"...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1706530073
    Куда тебя?... Это же не порнофильм.
    Ответить
    Myasko
    1706530249
    Топовый актёр в порнофильм. С Азмуном...
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    WE ARE FOR PETER
    1706531523
    Дзюба топовый парняга! Рекордсмен наш,капитан сборной,состоявшийся как человек и личность! И актером будет неплохим!
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    WE ARE FOR PETER
    1706531678
    Все кто критикует Артема,это от зависти! То же и с Кокориным и других! Кто не хотел бы побыть Дзюбой или Кокориным с годик хотя бы? Вот вот диванные завистники!!)
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    VPERDIV SPARTAK
    1706532149
    Давно ли все топили за Дзюбу когда он капитанил за сборную!? Что случилось с болельщиками и как легко вас развернуть!!!
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    Suvorov71
    1706535682
    Вот Рукаку талант, то помойку тащил, потом в помойке дрочил, а теперь стал артистом, ну это после того как он Азмунку приручил, хорош Рукаку
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