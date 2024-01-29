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    Определен самый популярный футбольный клуб в соцсетях

    Sports.ru провел исследование популярности футбольных клубов в соцсетях.

    В расчет бралось количество подписчиков в Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube и TikTok (Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. «Реал» (370 млн подписчиков)
    2. «Барселона» (335 млн)
    3. «Манчестер Юнайтед» (215 млн)
    4. «ПСЖ» (179 млн)
    5. «Ювентус» (150 млн)
    6. «Манчестер Сити» (146 млн)
    7. «Челси» (141 млн)
    8. «Ливерпуль» (140 млн)
    9. «Бавария» (129 млн)
    10. «Арсенал» (102 млн)

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1706530642
    Ну кому это надо ? Для чего ? Вот возьмём Бомбардир. Без вылозно сидят на сайте бмж-ублюдки, ну и что , разве в голову кому -нибудь приходит назвать бмж-клуб самым популярным ? Сайт скорее ДА, но это не показатель ...
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    fakeid
    1706530884
    в источнике написано, что зенит единственный из российских клубов попал в топ-100 (62 место), а вот народных и самых популярных (как им кажется) в списке чё-то не видать. испытываю чувство стыда за них.
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    Василевс Ромеев
    1706531121
    Пищевик, не?
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