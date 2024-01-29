Определен самый популярный футбольный клуб в соцсетях

Sports.ru провел исследование популярности футбольных клубов в соцсетях.
В расчет бралось количество подписчиков в Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube и TikTok (Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- «Реал» (370 млн подписчиков)
- «Барселона» (335 млн)
- «Манчестер Юнайтед» (215 млн)
- «ПСЖ» (179 млн)
- «Ювентус» (150 млн)
- «Манчестер Сити» (146 млн)
- «Челси» (141 млн)
- «Ливерпуль» (140 млн)
- «Бавария» (129 млн)
- «Арсенал» (102 млн)