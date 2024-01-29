Определен самый популярный футбольный клуб в соцсетях

Sports.ru провел исследование популярности футбольных клубов в соцсетях.

В расчет бралось количество подписчиков в Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube и TikTok (Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Топ-10 рейтинга выглядит так: