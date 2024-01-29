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    • Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, ныне выступающий за «Вердер», рассказал о своих эмоциях, когда он узнал об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера «красных» по окончании сезона.

    «Меня нет в соцсетях, но когда мне сказали об этом, у меня на глазах выступили слезы. Он привел меня в «Ливерпуль» как своего сына, и я считаю его своим отцом.

    Я желаю ему всего наилучшего до конца его жизни. Я постараюсь написать ему позже. Такова жизнь, я поработал с ним и не был разочарован. Мы выиграли трофеи», – сказал Кейта.

    • Кейта выступал за «Ливерпуль» с 2018 по 2023 годы.
    • Клопп тренирует «красных» с 2015 года.

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    Источник: RMC Sport

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