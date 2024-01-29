Стало известно, кого будет искать «Спартак» на трансферном рынке после перехода Угальде

Новым приоритетом «Спартака» после завершения перехода нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» станет поиск полузащитника. По даным Metaratings.ru, спортивный блок клуба при этом продолжит просмотр кандидатов и на другие позиции.

«Спартак» не планирует приобретать футболистов старше 25-26 лет.

Угальде станет первым трансфером «Спартака» по ходу зимнего трансферного окна.

Нападающий уже прибыл в Москву, где пройдeт медицинский осмотр перед завершением сделки.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов.