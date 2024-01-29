Дзагоев пройдет тренерскую стажировку в клубе РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о стажировке, которую пройдет в клубе бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев.
«Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор «Крыльев Советов». Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом», – сказал Осинькин.
- 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года.
- Последним клубом футболиста была греческая «Ламия».
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