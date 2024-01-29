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    Осинькин ответил на вопросы о будущем Гарре в «Крыльях»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможности ухода из команды нападающего Бенхамина Гарре.

    – Гарре и «Краснодар». Насколько этот трансфер зимой реален?

    – У меня нет никакой не только официальной, но даже внутренней информации. Сейчас он просто игрок футбольного клуба «Крылья Советов».

    – При этом инсайдер Иван Карпов писал, что «Крылья» сами предлагают «Краснодару» купить аргентинца за 8 миллионов.

    – Я точно знаю, что ни один тренер в такой ситуации не звонит и не предлагает другим клубам своего футболиста. Гарре серьезно влияет на наши результаты. Чем дольше он останется в «Крыльях», тем лучше для меня.

    – А вы не считаете, что Гарре по своему уровню уже перерос «Крылья»?

    – Он у нас лидер. Действительно качественный футболист. Перерос ли? Если другие команды его оценят, а наш клуб посчитает финансовое предложение по Гарре приемлемым, то мы его примем. Но в целом каждому футболисту всегда есть что доказывать. Многие игроки перерастают уровень «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», но их же не отпускают в ту же секунду. Вот и я не тороплюсь расставаться с Бенхамином.

    – Если говорить о его футбольном интеллекте, южноамериканец – самый тонкий футболист, с которым вы когда-либо работали?

    – Не очень люблю эти сравнения. Гарре – качественный футболист, у него много достоинств. Должен заметить, что Бенхамин – суперпрофессионал! Поверьте, не так уж легко ему все давалось, когда он поменял аргентинский чемпионат на российский. Но Гарре никогда не опускал руки, усердно тренировался, что и позволило выйти на другой уровень.

    • Гарре в этом сезоне провел 20 матчей, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
    • Он пришел в «Крылья Советов» в январе прошлого года.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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