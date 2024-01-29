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    • Кривцов назвал российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе

    Кривцов назвал российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопросы о том, какие игроки из его команды смогли бы заиграть в Европе.

    «Черников, Ахметов [интервью было записано до трансфера игрока в «Зенит»] и Сафонов. Я? Себя не беру. Кто еще из российских футболистов мог себя показать? Агкацев, Чалов, Смолов, Тюкавин, Гладышев», – сказал Кривцов.

    • Кривцов является воспитанником академии «Краснодара».
    • В текущем сезоне он сыграл 22 поединка и отметился 2 забитыми мячами.

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    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1706518244
    В чемпионате Уганды!
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    SLADE2019
    1706520404
    Он хоть в километре от еврофутбола находился? А еще рассуждает. Делай упор на своей игре, а не гадай - кто и где сможет или опростоволосится.
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