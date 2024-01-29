Кривцов назвал российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопросы о том, какие игроки из его команды смогли бы заиграть в Европе.

«Черников, Ахметов [интервью было записано до трансфера игрока в «Зенит»] и Сафонов. Я? Себя не беру. Кто еще из российских футболистов мог себя показать? Агкацев, Чалов, Смолов, Тюкавин, Гладышев», – сказал Кривцов.