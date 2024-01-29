Осинькин ответил на вопрос о контракте с «Крыльями»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своем будущем в клубе.

– Если верить информации в открытых источниках, ваш контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2024 года. Что дальше? Были ли уже разговоры о продлении?

– Не хотел бы это обсуждать. Скажу лишь то, что мой контракт с «Крыльями» не до лета этого года.

– А вы не задумываетесь о смене обстановки?

– Мне часто задают этот вопрос. (Улыбается.) Сейчас я тренер «Крыльев». У нас очень много работы. Нам надо сделать все, чтобы команда стала сильнее.