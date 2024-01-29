Осинькин ответил на вопрос о контракте с «Крыльями»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своем будущем в клубе.
– Если верить информации в открытых источниках, ваш контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2024 года. Что дальше? Были ли уже разговоры о продлении?
– Не хотел бы это обсуждать. Скажу лишь то, что мой контракт с «Крыльями» не до лета этого года.
– А вы не задумываетесь о смене обстановки?
– Мне часто задают этот вопрос. (Улыбается.) Сейчас я тренер «Крыльев». У нас очень много работы. Нам надо сделать все, чтобы команда стала сильнее.
- На данный момент «Крылья Советов» занимают 6 место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
- Осинькин возглавляет команду с лета 2020 года.