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    Осинькин ответил на вопрос о контракте с «Крыльями»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своем будущем в клубе.

    – Если верить информации в открытых источниках, ваш контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2024 года. Что дальше? Были ли уже разговоры о продлении?

    – Не хотел бы это обсуждать. Скажу лишь то, что мой контракт с «Крыльями» не до лета этого года.

    – А вы не задумываетесь о смене обстановки?

    – Мне часто задают этот вопрос. (Улыбается.) Сейчас я тренер «Крыльев». У нас очень много работы. Нам надо сделать все, чтобы команда стала сильнее.

    • На данный момент «Крылья Советов» занимают 6 место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
    • Осинькин возглавляет команду с лета 2020 года.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1706515417
    Бестактные вопросы о смене обстановки. Из КС путь на повышение только в Москву, а разве там есть проблемы у клубов ?
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