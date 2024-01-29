Мостовой рассказал, почему не настоял на переходе в «Реал» или «Барселону»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сказал, что у него были предложения о переходе в «Барселону» и «Реал», когда он выступал за «Сельту».
– Какие предложения были в Испании от больших команд?
– «Барселона» и «Реал».
– Когда?
– Когда мне был уже 31 год.
– Почему побоялся переходить?
– Не побоялся! Я не хотел менять образ жизни. И клуб запрашивал большие деньги, а они не хотели платить.
– Если бы настоял на переходе, он мог бы получиться.
– Конечно. Я мог это сделать, но не стал. Мне уже 31. Думал, что вроде все здорово здесь, дети маленькие, все шикарно, а так, переезжать, все бросать. Потом, когда мы договаривались, ценник назвали 20 миллионов. Они такие: «Ему 31 год, какие 20 миллионов, вы чего?»
– Это как сейчас 100 миллионов.
– Конечно.
– Нет сожалений, что не перешел?
– Я жалею, конечно.
- Мостовому исполнился 31 год в августе 1999-го.
- Он выступал в «Сельте» с 1996 по 2004 годы.