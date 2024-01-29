Мостовой рассказал, почему не настоял на переходе в «Реал» или «Барселону»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сказал, что у него были предложения о переходе в «Барселону» и «Реал», когда он выступал за «Сельту».

– Какие предложения были в Испании от больших команд?

– «Барселона» и «Реал».

– Когда?

– Когда мне был уже 31 год.

– Почему побоялся переходить?

– Не побоялся! Я не хотел менять образ жизни. И клуб запрашивал большие деньги, а они не хотели платить.

– Если бы настоял на переходе, он мог бы получиться.

– Конечно. Я мог это сделать, но не стал. Мне уже 31. Думал, что вроде все здорово здесь, дети маленькие, все шикарно, а так, переезжать, все бросать. Потом, когда мы договаривались, ценник назвали 20 миллионов. Они такие: «Ему 31 год, какие 20 миллионов, вы чего?»

– Это как сейчас 100 миллионов.

– Конечно.

– Нет сожалений, что не перешел?

– Я жалею, конечно.