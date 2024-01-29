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    • Мостовой рассказал, почему не настоял на переходе в «Реал» или «Барселону»

    Мостовой рассказал, почему не настоял на переходе в «Реал» или «Барселону»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сказал, что у него были предложения о переходе в «Барселону» и «Реал», когда он выступал за «Сельту».

    – Какие предложения были в Испании от больших команд?

    «Барселона» и «Реал».

    – Когда?

    – Когда мне был уже 31 год.

    – Почему побоялся переходить?

    – Не побоялся! Я не хотел менять образ жизни. И клуб запрашивал большие деньги, а они не хотели платить.

    – Если бы настоял на переходе, он мог бы получиться.

    – Конечно. Я мог это сделать, но не стал. Мне уже 31. Думал, что вроде все здорово здесь, дети маленькие, все шикарно, а так, переезжать, все бросать. Потом, когда мы договаривались, ценник назвали 20 миллионов. Они такие: «Ему 31 год, какие 20 миллионов, вы чего?»

    – Это как сейчас 100 миллионов.

    – Конечно.

    – Нет сожалений, что не перешел?

    – Я жалею, конечно.

    • Мостовому исполнился 31 год в августе 1999-го.
    • Он выступал в «Сельте» с 1996 по 2004 годы.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 09:06
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    Комментарии (1)
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    САДЫЧОК
    1706511678
    Лжец! Мне например игра Мостового не нравилась! Никто его не звал в ведущие клубы! Ничего , он не добился в Испании.Сельта вылетела в итоге .
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