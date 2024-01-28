Президент «Урала» сделал подарок теннисисту Хачанову

Пресс-служба «Урала» отчиталась о встрече команды с теннисистом Кареном Хачановым.

«Перед сегодняшним финалом Australian Open встретились с нашим другом, за которого ещe недавно болели на этом турнире.

Как и год назад, Карен будет тренироваться на территории отеля, где базируется наша команда. Ещe не раз пересечемся и в тренажерном зале.

Из Екатеринбурга привезли ему подарок», – говорится в публикации.

Что именно было подарено теннисисту, не сообщается.