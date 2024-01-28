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    Президент «Урала» сделал подарок теннисисту Хачанову

    Пресс-служба «Урала» отчиталась о встрече команды с теннисистом Кареном Хачановым.

    «Перед сегодняшним финалом Australian Open встретились с нашим другом, за которого ещe недавно болели на этом турнире.

    Как и год назад, Карен будет тренироваться на территории отеля, где базируется наша команда. Ещe не раз пересечемся и в тренажерном зале.

    Из Екатеринбурга привезли ему подарок», – говорится в публикации.

    Что именно было подарено теннисисту, не сообщается.

    • «Урал» ушел на зимнюю паузу на 12-м месте в РПЛ.
    • Хачанов на Australian Open-2024 дошел до 1/8 финала.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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