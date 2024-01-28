Мостовой высказался об успехах Миранчука в составе «Аталанты»

Александр Мостовой похвалил полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Перед началом сезона были опасения, что Миранчука снова будут держать на скамейке запасных.
Сначала так и было, но Миранчук – красавец: не стал жаловаться, устраивать скандалы в прессе. Молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты».
Надеюсь, у него получится и дальше стабильно выходить в основе и забивать», – сказал Мостовой.
- В субботу российский хавбек забил победный мяч в ворота «Удинезе» (2:0).
- Всего в этом сезоне в его активе 3 гола и 5 ассистов в 18 матчах (794 минуты).