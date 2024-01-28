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    • Мостовой высказался об успехах Миранчука в составе «Аталанты»

    Мостовой высказался об успехах Миранчука в составе «Аталанты»

    Александр Мостовой похвалил полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Перед началом сезона были опасения, что Миранчука снова будут держать на скамейке запасных.

    Сначала так и было, но Миранчук – красавец: не стал жаловаться, устраивать скандалы в прессе. Молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты».

    Надеюсь, у него получится и дальше стабильно выходить в основе и забивать», – сказал Мостовой.

    • В субботу российский хавбек забил победный мяч в ворота «Удинезе» (2:0).
    • Всего в этом сезоне в его активе 3 гола и 5 ассистов в 18 матчах (794 минуты).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии (2)
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    ВасяК
    1706436477
    Санька, а чего не сказал что твоя школа!!!
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