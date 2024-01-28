Хави ответил, останется ли он в «Барселоне» в случае победы в ЛЧ

У главного тренера «Барселоны» Хави спросили, может ли победа в Лиге чемпионов повлиять на его будущее.

В 1/8 финала главного еврокубка каталонцы встретятся с «Наполи».

«Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов, я настроен оптимистично.

С ЛЧ у меня связаны особые надежды. Я отдам все за эти четыре месяца», – сказал Хави.