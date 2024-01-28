Хави ответил, останется ли он в «Барселоне» в случае победы в ЛЧ

У главного тренера «Барселоны» Хави спросили, может ли победа в Лиге чемпионов повлиять на его будущее.
В 1/8 финала главного еврокубка каталонцы встретятся с «Наполи».
«Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов, я настроен оптимистично.
С ЛЧ у меня связаны особые надежды. Я отдам все за эти четыре месяца», – сказал Хави.
- Тренер объявил об уходе из «Барселоны» после этого сезона.
- Он руководит командой с ноября 2021 года.
- При Хави каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.