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    • Хави ответил, останется ли он в «Барселоне» в случае победы в ЛЧ

    Хави ответил, останется ли он в «Барселоне» в случае победы в ЛЧ

    У главного тренера «Барселоны» Хави спросили, может ли победа в Лиге чемпионов повлиять на его будущее.

    В 1/8 финала главного еврокубка каталонцы встретятся с «Наполи».

    «Я не поменяю решение. Надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов, я настроен оптимистично.

    С ЛЧ у меня связаны особые надежды. Я отдам все за эти четыре месяца», – сказал Хави.

    • Тренер объявил об уходе из «Барселоны» после этого сезона.
    • Он руководит командой с ноября 2021 года.
    • При Хави каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (2)
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    k611
    1706440451
    С такой игрой маловероятно.
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    CSKA57
    1706440526
    С такой игрой они и Наполи не пройдут. Вполне возможно, что клуб не буде ждать июня и заменит тренера раньше.
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