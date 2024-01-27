Талалаев с женой посетил Италию – известны цели командировки

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев посетил Италию. С ним супруга.

«Талалаев, чья команда получила выходные в Турции, на три дня улетел в Италию посмотреть на футболистов, а также пообщаться с коллегами.

Сегодня он с супругой Еленой побывал на матче Серии В «Пиза» – «Специя (2:3). Не бог весть какая вывеска: первые в таблице на 13-м месте, вторые – на 19-м (среди 20 команд). В коммуну региона Тоскана Андрей Викторович заглянул неспроста. В фокусе его внимания находится один из игроков «Специи». Речь о долгосрочной перспективе с прицелом на летнее трансферное окно», – написал источник.