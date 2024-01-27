Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Талалаев с женой посетил Италию – известны цели командировки

    Талалаев с женой посетил Италию – известны цели командировки

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев посетил Италию. С ним супруга.

    «Талалаев, чья команда получила выходные в Турции, на три дня улетел в Италию посмотреть на футболистов, а также пообщаться с коллегами.

    Сегодня он с супругой Еленой побывал на матче Серии В «Пиза» – «Специя (2:3). Не бог весть какая вывеска: первые в таблице на 13-м месте, вторые – на 19-м (среди 20 команд). В коммуну региона Тоскана Андрей Викторович заглянул неспроста. В фокусе его внимания находится один из игроков «Специи». Речь о долгосрочной перспективе с прицелом на летнее трансферное окно», – написал источник.

    • Химчане идут в Первой лиге 2-ми.
    • Сезон возобновится в марте.
    • При Талалаеве «Химки» в прошлом году вылетели из РПЛ.

    Новости по теме
    Талалаев: «Тот, кто заходит в автобус после меня, играть не будет» 4
    Талалаев оценил понты в медиафутболе и вспомнил о драках с люберами
    Талалаев назвал команды, которым на руку формат проведения Кубка России 2
    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+