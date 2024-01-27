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    • «Севилья» отстранила Аннибала – его арендовали 12 дней назад у «МЮ»

    «Севилья» отстранила Аннибала – его арендовали 12 дней назад у «МЮ»

    Полузащитник «Севильи» Аннибал Меджбри отстранен от основного состава. Это подтвердил главный тренер Кике Санчес Флорес.

    • Испанцы арендовали Аннибала 12 дней назад у «МЮ».
    • Меджбри успел провести 1 матч в Примере.
    • 21-летний тунисец стоит 12 миллионов евро.

    «Увидев первые игровые минуты Аннибала против «Жироны», мы хотим дать ему время на раздумье. Он должен понять, в какой клуб попал и что это для него значит», – сказал Санчес Флорес.

    Сообщается, что Аннибал на тренировке повздорил с Мариано Диасом.

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    Источник: Mundo Deportivo

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