«Севилья» отстранила Аннибала – его арендовали 12 дней назад у «МЮ»

Полузащитник «Севильи» Аннибал Меджбри отстранен от основного состава. Это подтвердил главный тренер Кике Санчес Флорес.

Испанцы арендовали Аннибала 12 дней назад у «МЮ».

Меджбри успел провести 1 матч в Примере.

21-летний тунисец стоит 12 миллионов евро.

«Увидев первые игровые минуты Аннибала против «Жироны», мы хотим дать ему время на раздумье. Он должен понять, в какой клуб попал и что это для него значит», – сказал Санчес Флорес.

Сообщается, что Аннибал на тренировке повздорил с Мариано Диасом.