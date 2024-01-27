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    В ЦСКА назвали плюсы переноса 21-го тура РПЛ на апрель

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на перенос 21-го тура РПЛ с марта на апрель (23-25-е числа). Причина изменений – проведение в мартовские даты выборов президента России.

    «Во-первых, в конце апреля можно ожидать и поле идеального качества, и теплую погоду, и, соответственно, больше болельщиков на трибуне.

    А во-вторых, важнейшим фактором является то, что рассматриваемые 9-10 апреля – это дни матчей Лиги чемпионов. И по регламенту бродкастер, то есть в данном случае «Матч ТВ», не может ставить матчи других соревнований параллельно идущим еврокубковым играм.

    Следовательно, дерби пришлось бы проводить днем, пока не стартовал первый еврокубковый вечерний слот, а это, напомню, будние дни – к вопросу о комфорте для болельщиков и заполняемости стадиона. Поэтому мы полностью поддержали вариант, утвержденный на общем собрании РПЛ», – сказал Брейдо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1706360493
    Единственный плюс, мясным не на что будет пинять, после поражения!
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    gunstilzit
    1706360579
    17е число последний день голосования.Причём здесь перенос?
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    portero
    1706362020
    Могли бы и 20 тур перенести, на попозже. Для чего в холод на плохом поле играть....
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