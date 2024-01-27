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    • ЖФК «Спартак» презентовал новичка, упомянув Месси, Пеле, Марадону

    ЖФК «Спартак» презентовал новичка, упомянув Месси, Пеле, Марадону

    ЖФК «Спартак» сообщил о подписании нового игрока. Им стала 26-летняя полузащитница Марина Федорова.

    Уроженка Севастополя будет выступать под десятым номером. В связи с этим «Спартак» в презентации Федорой упомянул Лионеля Месси, Диего Марадону, Пеле.

    • В прошлом сезоне Суперлиги Федорова выступала за «Динамо».
    • Больше всего матчей в карьере у Марины за «Локомотив» (2020-2022 годы).
    • За сборную России у Федоровой 55 матчей, 10 голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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