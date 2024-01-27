ЖФК «Спартак» презентовал новичка, упомянув Месси, Пеле, Марадону

ЖФК «Спартак» сообщил о подписании нового игрока. Им стала 26-летняя полузащитница Марина Федорова.

Уроженка Севастополя будет выступать под десятым номером. В связи с этим «Спартак» в презентации Федорой упомянул Лионеля Месси, Диего Марадону, Пеле.