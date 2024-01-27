«Твенте» отговаривал Угальде от трансфера в «Спартак»

Руководство «Твенте» пыталось отговорить форварда Манфреда Угальде от трансфера в «Спартак». Переход в стадии подготовки.

«Администрация «Твенте» пыталась переубедить Угальде. Ради его будущего. Был посыл подождать предложения лучше. Но Манфреда оказалось невозможно уговорить, поскольку его ждут большие деньги», – написал журналист из Энсхеде Леон тен Вурде.