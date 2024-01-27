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    «Твенте» отговаривал Угальде от трансфера в «Спартак»

    Руководство «Твенте» пыталось отговорить форварда Манфреда Угальде от трансфера в «Спартак». Переход в стадии подготовки.

    «Администрация «Твенте» пыталась переубедить Угальде. Ради его будущего. Был посыл подождать предложения лучше. Но Манфреда оказалось невозможно уговорить, поскольку его ждут большие деньги», – написал журналист из Энсхеде Леон тен Вурде.

    • В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.
    • Он заключит со «Спартаком» контракт на 4,5 года.
    • Сумма трансфера составит 14 миллионов евро.

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    Источник: Tubantia

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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1706340819
    голландцы знают, что в спартаке дезеувщина, промквас подтвердит)
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    СпорЦмен
    1706345159
    Сам поставил крест на своём будущем!
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    VVM1964
    1706345620
    Бабло решает всё...
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