Гвардиола назвал лучшего тренера-соперника в карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль». Немец уйдет летом.
«Клопп уходит? Я буду лучше спать! Ночь перед игрой с «Ливерпулем» всегда была кошмарной.
Клопп – лучший соперник, который когда-либо был у меня в жизни. Я желаю ему всего наилучшего. Он вернется, я уверен», – сказал испанец.
- Клопп в «Ливерпуле» с 2015 года.
- Он приводил команду к титулам АПЛ, Лиги чемпионов.
- Букмекеры предполагают, что следующим местом работы Клоппа станет сборная Германии.