Гвардиола назвал лучшего тренера-соперника в карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль». Немец уйдет летом.

«Клопп уходит? Я буду лучше спать! Ночь перед игрой с «Ливерпулем» всегда была кошмарной.

Клопп – лучший соперник, который когда-либо был у меня в жизни. Я желаю ему всего наилучшего. Он вернется, я уверен», – сказал испанец.