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    Гвардиола назвал лучшего тренера-соперника в карьере

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль». Немец уйдет летом.

    «Клопп уходит? Я буду лучше спать! Ночь перед игрой с «Ливерпулем» всегда была кошмарной.

    Клопп – лучший соперник, который когда-либо был у меня в жизни. Я желаю ему всего наилучшего. Он вернется, я уверен», – сказал испанец.

    • Клопп в «Ливерпуле» с 2015 года.
    • Он приводил команду к титулам АПЛ, Лиги чемпионов.
    • Букмекеры предполагают, что следующим местом работы Клоппа станет сборная Германии.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706344747
    Он еще с Абаскалем не играл!
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