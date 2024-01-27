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    • Агент Смирнов: «Трансфер Захаряна в «Сосьедад» лоббировало чуть ли не правительство Испании»

    Агент Смирнов: «Трансфер Захаряна в «Сосьедад» лоббировало чуть ли не правительство Испании»

    Антон Смирнов, футбольный агент, проанализировал готовящийся трансфер Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак». Он упомянул Арсена Захаряна.

    «По Угальде анализ весьма простой.

    Когда что-то очень сильно хочется и стоит в приоритете у европейского клуба, то можно.

    В ситуации с «Твенте» все происходит именно так. В клубе очень заинтересованы в продаже нападающего. При этом, внутри клуба нет разногласий и разных лагерей, как это было в «Аяксе» в случае с обсуждением трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

    Та же страна, та же лига. Геополитическая ситуация не стала легче.

    «Спартак» дает выше рынка, деньги голландцам очень нужны, поэтому этот трансфер и состоится, как состоялся трансфер Захаряна в «Реал Сосъедад», который тоже был весьма проблематичен и лоббировался испанцами чуть ли не на правительственном уровне.

    Когда европейцам что-то очень нужно, им плевать на санкции. Это история уже очень много раз подтвердила за последние два года», – написал Смирнов.

    • «Спартак» заплатит за Угальде 14 миллионов евро.
    • «Сосьедад» заплатил за Захаряна 13.
    • У Арсена за полгода в Сан-Себастьяне 0 голов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Сегодня, 09:54
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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1706341153
    Да была бы польза. А деньгами разбрасываться в Спартаке мастаки, этим они давно уже никого не удивляют.
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