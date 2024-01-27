Агент Смирнов: «Трансфер Захаряна в «Сосьедад» лоббировало чуть ли не правительство Испании»

Антон Смирнов, футбольный агент, проанализировал готовящийся трансфер Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак». Он упомянул Арсена Захаряна.

«По Угальде анализ весьма простой.

Когда что-то очень сильно хочется и стоит в приоритете у европейского клуба, то можно.

В ситуации с «Твенте» все происходит именно так. В клубе очень заинтересованы в продаже нападающего. При этом, внутри клуба нет разногласий и разных лагерей, как это было в «Аяксе» в случае с обсуждением трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

Та же страна, та же лига. Геополитическая ситуация не стала легче.

«Спартак» дает выше рынка, деньги голландцам очень нужны, поэтому этот трансфер и состоится, как состоялся трансфер Захаряна в «Реал Сосъедад», который тоже был весьма проблематичен и лоббировался испанцами чуть ли не на правительственном уровне.

Когда европейцам что-то очень нужно, им плевать на санкции. Это история уже очень много раз подтвердила за последние два года», – написал Смирнов.