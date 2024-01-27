Анчелотти оценил решение Клоппа покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на новость об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

«Это удивительно. Клопп прекрасно работал. Его большая заслуга в том, что он объективен и самокритичен. Также важно, что он оставляет клуб на прочных позициях.

Я очень уважаю этого замечательного тренера», – сказал Анчелотти.