Анчелотти оценил решение Клоппа покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на новость об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.
«Это удивительно. Клопп прекрасно работал. Его большая заслуга в том, что он объективен и самокритичен. Также важно, что он оставляет клуб на прочных позициях.
Я очень уважаю этого замечательного тренера», – сказал Анчелотти.
- Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
- При нем команда выиграла 7 трофеев.
- Клопп не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.