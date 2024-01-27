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    Анчелотти оценил решение Клоппа покинуть «Ливерпуль»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на новость об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

    «Это удивительно. Клопп прекрасно работал. Его большая заслуга в том, что он объективен и самокритичен. Также важно, что он оставляет клуб на прочных позициях.

    Я очень уважаю этого замечательного тренера», – сказал Анчелотти.

    • Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Клопп не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

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    Источник: Marca

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