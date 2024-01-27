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    • «Спартак» заплатит 15 миллионов за Угальде только при одном условии

    «Спартак» заплатит 15 миллионов за Угальде только при одном условии

    «Спартак» и «Твенте» достигли итоговой договоренности по поводу трансфера Манфреда Угальде.

    Это произошло в пятницу поздно вечером, а уже в субботу утром форвард вылетит в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

    Финальное соглашение между клубами предполагает, что спартаковцы заплатят за костариканца 13 миллионов евро.

    Еще 2 миллиона будут включены в сделку в виде возможных бонусов за достижения игрока.

    • В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.
    • Он заключит со «Спартаком» контракт на 4,5 года.

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    Источник: De Telegraaf

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