«Спартак» заплатит 15 миллионов за Угальде только при одном условии

«Спартак» и «Твенте» достигли итоговой договоренности по поводу трансфера Манфреда Угальде.

Это произошло в пятницу поздно вечером, а уже в субботу утром форвард вылетит в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Финальное соглашение между клубами предполагает, что спартаковцы заплатят за костариканца 13 миллионов евро.

Еще 2 миллиона будут включены в сделку в виде возможных бонусов за достижения игрока.