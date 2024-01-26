Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Анчелотти высказался о возможном возвращении Бензема в «Реал»

    Анчелотти высказался о возможном возвращении Бензема в «Реал»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи, что клуб может вернуть Карима Бензема из «Аль-Иттихада».

    «Это неправда. Новости о возвращении Карима – ложь. Я не говорил с клубом об этом», – заявил Анчелотти.

    • Бензема провел в «Реале» 14 сезонов.
    • Статистика нападающего: 648 матчей (5-й результат в истории клуба), 354 гола (2-й результат в истории клуба), 165 ассистов (рекордсмен).
    • Прошлым летом француз ушел в «Аль-Иттихад», но спустя полгода хочет сменить команду.

    Новости по теме
    Анчелотти ответил президенту «Барселоны» на претензии о судействе в пользу «Реала» 3
    Капелло назвал лучшего тренера в мире 5
    Хави удивило товарищеское общение Анчелотти с главой Техкомитета судей Испании 2
    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2024 23:50
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+