Анчелотти высказался о возможном возвращении Бензема в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи, что клуб может вернуть Карима Бензема из «Аль-Иттихада».
«Это неправда. Новости о возвращении Карима – ложь. Я не говорил с клубом об этом», – заявил Анчелотти.
- Бензема провел в «Реале» 14 сезонов.
- Статистика нападающего: 648 матчей (5-й результат в истории клуба), 354 гола (2-й результат в истории клуба), 165 ассистов (рекордсмен).
- Прошлым летом француз ушел в «Аль-Иттихад», но спустя полгода хочет сменить команду.
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