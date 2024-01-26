Анчелотти высказался о возможном возвращении Бензема в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи, что клуб может вернуть Карима Бензема из «Аль-Иттихада».

«Это неправда. Новости о возвращении Карима – ложь. Я не говорил с клубом об этом», – заявил Анчелотти.