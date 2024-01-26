Леброн Джеймс прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля»

Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс высказался о решении Юргена Клоппа покинуть клуб по окончании сезона-2023/24.

«Спасибо за все и даже больше того! Ты потрясающий тренер. Ты никогда не будешь забыт. И что еще важнее: ты никогда не будешь один [You’ll Never Walk Alone].

«Красные» будут скучать по тебе», – написал в соцсетях легендарный баскетболист, владеющий 2% акций клуба АПЛ.