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    Леброн Джеймс прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля»

    Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс высказался о решении Юргена Клоппа покинуть клуб по окончании сезона-2023/24.

    «Спасибо за все и даже больше того! Ты потрясающий тренер. Ты никогда не будешь забыт. И что еще важнее: ты никогда не будешь один [You’ll Never Walk Alone].

    «Красные» будут скучать по тебе», – написал в соцсетях легендарный баскетболист, владеющий 2% акций клуба АПЛ.

    • Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Клопп не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

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    Источник: твиттер Леброна Джеймса

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    26.01.2024 23:19
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