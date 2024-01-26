Канчельскис: «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой, осознайте это наконец»

Андрей Канчельскис убежден, что «Спартак» и «Зенит» не достойны статуса «народная команда».

«По моему мнению, «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой. Они не могут являться такой командой, потому что есть «Торпедо» – поистине народная команда!

Почему? Потому что люди ходили на завод и болели за них! Все очень просто. Ребята, осознайте это уже, наконец.

Я не понимаю, почему люди так вцепились за красно-белый клуб», – заявил Канчельскис.