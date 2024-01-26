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    • Канчельскис: «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой, осознайте это наконец»

    Канчельскис: «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой, осознайте это наконец»

    Андрей Канчельскис убежден, что «Спартак» и «Зенит» не достойны статуса «народная команда».

    «По моему мнению, «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой. Они не могут являться такой командой, потому что есть «Торпедо» – поистине народная команда!

    Почему? Потому что люди ходили на завод и болели за них! Все очень просто. Ребята, осознайте это уже, наконец.

    Я не понимаю, почему люди так вцепились за красно-белый клуб», – заявил Канчельскис.

    • «Торпедо» сейчас выступает в Первой лиге.
    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ, «Спартак» – на 5-м.
    • 55-летний Канчельскис играл в России за «Сатурн» и «Крылья Советов».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1706294067
    Очень не далёкий и глупый человек. За Торпедо болели работяги ЗИЛа , а за Спартак и Зенит кто , инопланетяне ? Не простые ,в массе своей , граждане ? Другое дело , что не стоит использовать термин "Народная команда ", это журналистский штамп , глупый и не правильный по сути. Все у нас команды народные , но САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ Спартак. Только и всего.
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    kirdykprishel
    1706294883
    Не тем Канчельскис занимается, ой не тем. Ему бы больше за свой Юнайтед, почти Манчестер переживать.
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    шахта Заполярная
    1706295300
    Ну что еще можно с канчиты взять, анализы, да и те плохие
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