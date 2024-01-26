Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, согласился бы он работать в «Спартаке»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов не будет работать в «Спартаке» и «Амкале».

– Вы бы согласились работать в «Спартаке», если бы вас туда позвали?

– Нет.

– Почему? Вы участвуете в матчах ветеранов за «Спартак».

– Профессиональная команда – это другое. Есть любовь болельщиков, отношение к ним. Это уже другое. Ветеранский футбол и профессиональная работа – это другое.

– Вы считаете, что игры за ветеранов не являются предательством, а работа в клубе – уже предательство?

– Конечно. Игры ветеранов – это шоу, это интересно, забавно. А работать в тренерском штабе «Спартака» – это профессиональное. Мое армейское прошлое не позволяет работать.

– Ключевой соперник 2DROTS команда «Амкал». Вы бы перешли туда за 500 000 рублей в месяц?

– Нет. И за миллион. Это как ЦСКА – «Спартак». Конечно, нет.