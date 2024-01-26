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    • Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, согласился бы он работать в «Спартаке»

    Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, согласился бы он работать в «Спартаке»

    Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов не будет работать в «Спартаке» и «Амкале».

    – Вы бы согласились работать в «Спартаке», если бы вас туда позвали?

    – Нет.

    – Почему? Вы участвуете в матчах ветеранов за «Спартак».

    – Профессиональная команда – это другое. Есть любовь болельщиков, отношение к ним. Это уже другое. Ветеранский футбол и профессиональная работа – это другое.

    – Вы считаете, что игры за ветеранов не являются предательством, а работа в клубе – уже предательство?

    – Конечно. Игры ветеранов – это шоу, это интересно, забавно. А работать в тренерском штабе «Спартака» – это профессиональное. Мое армейское прошлое не позволяет работать.

    – Ключевой соперник 2DROTS команда «Амкал». Вы бы перешли туда за 500 000 рублей в месяц?

    – Нет. И за миллион. Это как ЦСКА – «Спартак». Конечно, нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Ziklop
    1706285736
    клоун! Кто его туда зовёт! вот я тоже не пойду, потому что не возьмут и с доплатой.
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