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    • «МЮ» отложил вопрос с подписанием форварда до лета из-за проблем с ФФП

    «МЮ» отложил вопрос с подписанием форварда до лета из-за проблем с ФФП

    «Манчестер Юнайтед» не планирует кого-либо подписывать в зимнее трансферное окно. Исключены даже аренды, так как возможные траты клуба серьезно ограничены финансовыми правилами АПЛ.

    По данным The Athletic, в клубе считают, что возможное долгосрочное наказание за их нарушение не стоит подписания форварда на краткосрочную перспективу.

    Нападающий команды Антони Марсьяль из-за травмы выбыл на 10 недель Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг считает, что атакующий потенциал команды усилится после набора формы Мэйсоном Маунтом, Амадом Диалло и Каземиро.

    Летом «МЮ» будит искать нового центрфорварда. Тен Хагу нравится лучший бомбардир «Аякса» Брайан Бробби. Кроме того, «МЮ» следит за Айвеном Тоуни из «Брентфорда», который возвращается в футбол после отстранения.

    • В этом сезоне на счету Марсьяля 19 матчей и 2 гола с «Манчестер Юнайтед».
    • Срок контракта француза истекает летом, и его не будут продлевать.

    Источник: The Athletic

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