Гвардиола ответил на слова Чеферина по поводу исключения «Сити» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал слова президента УЕФА Александера Чеферина по поводу исключения команды из еврокубков, едва не случившегося в 2020 году.

«Президент УЕФА, являясь юристом, должен подождать. Он должен уважать это и ждать. У него много своих дел в УЕФА. Юристы должны уважать судебный процесс. У нас есть право защищаться», – сказал Гвардиола.