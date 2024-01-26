Гвардиола ответил на слова Чеферина по поводу исключения «Сити» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал слова президента УЕФА Александера Чеферина по поводу исключения команды из еврокубков, едва не случившегося в 2020 году.
«Президент УЕФА, являясь юристом, должен подождать. Он должен уважать это и ждать. У него много своих дел в УЕФА. Юристы должны уважать судебный процесс. У нас есть право защищаться», – сказал Гвардиола.
- УЕФА в 2019 году исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два года из-за нарушения финансового фэйр-плей назначил клубу штраф в 30 миллионов евро.
- Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию клуба, и тот продолжил выступления в ЛЧ.
- На днях Чеферин высказался по этой ситуации: «Мы знаем, что были правы. Мы бы не стали принимать такое решение, если бы не считали, что правы. Я 25 лет работал судебным юристом и знаю, что иногда ты выигрываешь дело, которое, как ты уверен, должен проиграть, а иногда – наоборот. Нужно просто уважать решение суда в условиях серьезной демократии».
- При этом глава УЕФА отказался отвечать на вопрос о том, следует ли лишить «Сити» титулов, если клуб будет признан АПЛ виновным в нарушении местных финансовых правил.