Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Гвардиола ответил на слова Чеферина по поводу исключения «Сити» из Лиги чемпионов

    Гвардиола ответил на слова Чеферина по поводу исключения «Сити» из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал слова президента УЕФА Александера Чеферина по поводу исключения команды из еврокубков, едва не случившегося в 2020 году.

    «Президент УЕФА, являясь юристом, должен подождать. Он должен уважать это и ждать. У него много своих дел в УЕФА. Юристы должны уважать судебный процесс. У нас есть право защищаться», – сказал Гвардиола.

    • УЕФА в 2019 году исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два года из-за нарушения финансового фэйр-плей назначил клубу штраф в 30 миллионов евро.
    • Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию клуба, и тот продолжил выступления в ЛЧ.
    • На днях Чеферин высказался по этой ситуации: «Мы знаем, что были правы. Мы бы не стали принимать такое решение, если бы не считали, что правы. Я 25 лет работал судебным юристом и знаю, что иногда ты выигрываешь дело, которое, как ты уверен, должен проиграть, а иногда – наоборот. Нужно просто уважать решение суда в условиях серьезной демократии».
    • При этом глава УЕФА отказался отвечать на вопрос о том, следует ли лишить «Сити» титулов, если клуб будет признан АПЛ виновным в нарушении местных финансовых правил.

    Новости по теме
    «Вест Хэм» арендовал опорника «Манчестер Сити»
    Мать Фодена провела ночь в тюрьме, ее обвиняли в попытке нападения 1
    «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024
    Источник: City Xtra

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:24
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1706260930
    В условиях серьезной демократии??? В "условиях серьезной демократии" у кого МНОГО БАБЛА, тот и прав...(((
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+