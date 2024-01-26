«Зенит» ответил на посты Тикнизяна и его жены

«Зенит» отреагировал на публикацию жены защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Яны Ромашкиной.

Из-за переговоров клубов по поводу трансфера игрока она ранее сделала запись: «Солнце в зените. Мы в Абу-Даби».

После появления информации о срыве сделки, Тикнизян опубликовал видео с мемом «Directed by Robert B. Weide».

Позже игрок обыграл фразу, которой «Зенит» объявлял о трансферах этой зимой. «Спишь? Нет, плаваю», – написал Тикнизян, прикрепив фото с женой в бассейне.

В 3:31 по московскому времени пресс-служба «Зенита» оставила сообщение: «Солнце в надире. Спим».