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    «Зенит» ответил на посты Тикнизяна и его жены

    «Зенит» отреагировал на публикацию жены защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Яны Ромашкиной.

    Из-за переговоров клубов по поводу трансфера игрока она ранее сделала запись: «Солнце в зените. Мы в Абу-Даби».

    После появления информации о срыве сделки, Тикнизян опубликовал видео с мемом «Directed by Robert B. Weide».

    Позже игрок обыграл фразу, которой «Зенит» объявлял о трансферах этой зимой. «Спишь? Нет, плаваю», – написал Тикнизян, прикрепив фото с женой в бассейне.

    В 3:31 по московскому времени пресс-служба «Зенита» оставила сообщение: «Солнце в надире. Спим».

    • Сообщалось, что сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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    Источник: телеграм-канал Футбольный клуб «Зенит»

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