«Зенит» ответил на посты Тикнизяна и его жены

«Зенит» отреагировал на публикацию жены защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Яны Ромашкиной.
Из-за переговоров клубов по поводу трансфера игрока она ранее сделала запись: «Солнце в зените. Мы в Абу-Даби».
После появления информации о срыве сделки, Тикнизян опубликовал видео с мемом «Directed by Robert B. Weide».
Позже игрок обыграл фразу, которой «Зенит» объявлял о трансферах этой зимой. «Спишь? Нет, плаваю», – написал Тикнизян, прикрепив фото с женой в бассейне.
В 3:31 по московскому времени пресс-служба «Зенита» оставила сообщение: «Солнце в надире. Спим».
- Сообщалось, что сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.