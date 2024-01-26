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    Голкипер «Динамо» перешел в клуб Первой лиги

    «Черноморец» достиг договоренности с московским «Динамо» о переходе голкипера Ивана Будачева. 22-летний вратарь играл за бело-голубых только в контрольных матчах.

    – Вань, как решился променять Премьер-лигу на первую?

    – Хочу играть. Сидеть на скамейке не для меня. Я попытался в «Динамо», но не получилось. Может быть, это и к лучшему.

    – Ты конкурировал с Шуниным и Лещуком в «Динамо»?

    – Да. Поскольку оба очень сильные вратари, сложно было пробиться в основу. Поступило предложение от «Черноморца» и у меня не было никаких сомнений, что надо ехать. Согласился, показал себя на сборе и очень рад решению тренерского штаба о том, что я нужен команде.

    • Будачев выступал в отборочных раундах чемпионата Европы за сборную России U-19 (3 матча) и за сборную России U-21 (1 матч).
    • «Черноморец» занимает последнее, 18-е место в Первой лиге. У команды 18 очков после 20 туров.

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    Источник: официальный сайт «Черноморца»

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