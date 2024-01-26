Голкипер «Динамо» перешел в клуб Первой лиги

«Черноморец» достиг договоренности с московским «Динамо» о переходе голкипера Ивана Будачева. 22-летний вратарь играл за бело-голубых только в контрольных матчах.

– Вань, как решился променять Премьер-лигу на первую?

– Хочу играть. Сидеть на скамейке не для меня. Я попытался в «Динамо», но не получилось. Может быть, это и к лучшему.

– Ты конкурировал с Шуниным и Лещуком в «Динамо»?

– Да. Поскольку оба очень сильные вратари, сложно было пробиться в основу. Поступило предложение от «Черноморца» и у меня не было никаких сомнений, что надо ехать. Согласился, показал себя на сборе и очень рад решению тренерского штаба о том, что я нужен команде.