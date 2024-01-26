Ловчев прокомментировал срыв перехода Тикнизяна в «Зенит»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался по поводу несостоявшегося трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Как сорвалось все – так и вернется. Игрок «Зениту» нужен, а игроку в России больше, чем «Зенит», денег никто не даст.

Наир игрок хороший, а этот сезон ему удается – много голов, лучший бомбардир и один из лидеров команды.

Но «Зенит», если не получится с ним, найдет другой вариант. А в конце концов, думаю, еще и договорятся», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.