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    Ловчев прокомментировал срыв перехода Тикнизяна в «Зенит»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался по поводу несостоявшегося трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».

    «Как сорвалось все – так и вернется. Игрок «Зениту» нужен, а игроку в России больше, чем «Зенит», денег никто не даст.

    Наир игрок хороший, а этот сезон ему удается – много голов, лучший бомбардир и один из лидеров команды.

    Но «Зенит», если не получится с ним, найдет другой вариант. А в конце концов, думаю, еще и договорятся», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока сборной Армении 8+2 миллионов евро.
    • Переход сорвался из-за разногласий по поводу условий личного контракта – Тикнизян хотел зарабатывать 2 млн евро в год.
    • В этом сезоне фулбек «Локо» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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