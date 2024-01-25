Жена Тикнизяна назвала шуткой пост о «солнце в зените»

Жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Яна Ромашкина, сделала публикацию в социальной сети с объяснением своего предыдущего поста. Сегодня стало известно о срыве переговоров по трансферу футболиста в «Зенит».

«Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали» И. В. Гeте.

Удивлена, сколько людей не поняли шутки (пост выше).

И уже попрощались с Наиром.

Или там кто-то один не понял, всем сказал и все поверили.

Солнце в зените. Есть такое выражение. Это значит солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации, выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце.

А мы в Абу-Даби, здесь», – написала Ромашкина.

Ранее она написала: «Солнце в зените. Мы в Абу-Даби».