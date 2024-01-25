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    Жена Тикнизяна назвала шуткой пост о «солнце в зените»

    Жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Яна Ромашкина, сделала публикацию в социальной сети с объяснением своего предыдущего поста. Сегодня стало известно о срыве переговоров по трансферу футболиста в «Зенит».

    «Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали» И. В. Гeте.

    Удивлена, сколько людей не поняли шутки (пост выше).

    И уже попрощались с Наиром.

    Или там кто-то один не понял, всем сказал и все поверили.

    Солнце в зените. Есть такое выражение. Это значит солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации, выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце.

    А мы в Абу-Даби, здесь», – написала Ромашкина.

    Ранее она написала: «Солнце в зените. Мы в Абу-Даби».

    • Сообщалось, что сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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    Источник: телеграм-канал Яна Ромашкина

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    Комментарии (1)
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    portero
    1706201693
    Сейчас в цене мастера словоблудия и наглого вранья, далеко пойдёт.... Как минимум в депутатки....
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