Жена Тикнизяна назвала шуткой пост о «солнце в зените»

Жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Яна Ромашкина, сделала публикацию в социальной сети с объяснением своего предыдущего поста. Сегодня стало известно о срыве переговоров по трансферу футболиста в «Зенит».
«Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали» И. В. Гeте.
Удивлена, сколько людей не поняли шутки (пост выше).
И уже попрощались с Наиром.
Или там кто-то один не понял, всем сказал и все поверили.
Солнце в зените. Есть такое выражение. Это значит солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации, выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце.
А мы в Абу-Даби, здесь», – написала Ромашкина.
Ранее она написала: «Солнце в зените. Мы в Абу-Даби».
- Сообщалось, что сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.