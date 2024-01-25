В «Твенте» отреагировали на сообщение о трансфере Угальде в «Спартак»

Пресс-служба «Твенте» прокомментировала сведения о наличии договоренности по трансферу нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».
«Мы не можем подтвердить эту информацию. Клубы продолжают вести переговоры», – сказали в пресс-службе клуба.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, Угальде в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком» на четыре с половиной года.
- Сумма трансфера составит 15 миллионов евро с учетом бонусов и будет рекордной продажей в истории «Твенте».
- 21-летний Угальде провел в этом сезоне 25 матчей за «Твенте», забил 9 голов, отдал 7 передач.
- На счету игрока 6 матчей и 1 гол за сборную Коста-Рики.