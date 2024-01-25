В «Твенте» отреагировали на сообщение о трансфере Угальде в «Спартак»

Пресс-служба «Твенте» прокомментировала сведения о наличии договоренности по трансферу нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

«Мы не можем подтвердить эту информацию. Клубы продолжают вести переговоры», – сказали в пресс-службе клуба.