Тикнизян опубликовал популярный мем после срыва трансфера в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян разместил на своей странице в социальной сети мем «Directed by Robert B. Weide» из комедийного ситкома «Умерь свой энтузиазм».

Это произошло после появления сообщения о срыве трансфера футболиста в «Зенит».