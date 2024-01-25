Тикнизян опубликовал популярный мем после срыва трансфера в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян разместил на своей странице в социальной сети мем «Directed by Robert B. Weide» из комедийного ситкома «Умерь свой энтузиазм».
Это произошло после появления сообщения о срыве трансфера футболиста в «Зенит».
- Сообщалось, что сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.