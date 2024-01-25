«Манчестер Сити» пополнился 18-летним аргентинцем

«Манчестер Сити» приобрел 18-летнего полузащитника Клаудио Эчеверри у «Ривер Плейт». Хавбек подписал контракт с «горожанами» до лета 2028 года.

При этом он присоединится к английскому клубу только в январе 2025 года, а до тех пор продолжит выступления за команду из Буэнос-Айреса.

Ранее сообщалось, что трансфер Эчеверри обойдется «Манчестер Сити» в 14,5 миллиона евро. Еще 9 миллионов может быть выплачено в виде бонусов, зависящих от игры хавбека.