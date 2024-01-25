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    «Манчестер Сити» пополнился 18-летним аргентинцем

    «Манчестер Сити» приобрел 18-летнего полузащитника Клаудио Эчеверри у «Ривер Плейт». Хавбек подписал контракт с «горожанами» до лета 2028 года.

    При этом он присоединится к английскому клубу только в январе 2025 года, а до тех пор продолжит выступления за команду из Буэнос-Айреса.

    Ранее сообщалось, что трансфер Эчеверри обойдется «Манчестер Сити» в 14,5 миллиона евро. Еще 9 миллионов может быть выплачено в виде бонусов, зависящих от игры хавбека.

    • За первую команду «Ривер Плейт» Эчеверри провел 6 матчей и отдал 1 голевой пас.
    • В сборной Аргентины U17 у него 22 матча и 13 голов.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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