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    • Уткин – о Промесе: «Пока идет суд, его вообще нельзя держать на скамейке»

    Уткин – о Промесе: «Пока идет суд, его вообще нельзя держать на скамейке»

    Комментатор Василий Уткин высказался о ситуации с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

    В Нидерландах игрока обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году.

    «У «Спартака» тоже появились известные проблемы со скамейкой. В среду стало известно, что голландские прокуроры потребовали для Квинси Промеса 9 лет тюрьмы за участие в транспортировке наркотиков. Дело рассматривает суд Амстердама.

    В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт. Я попытался углубиться в тему и выяснил, что приговор может быть оглашен уже 14 февраля.

    Что здесь сказать? Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде – это, конечно, очень серьезное преступление.

    Вы спросите, в чем же проблема со скамейкой в «Спартаке»? Пока идет суд, – а он наверняка надолго останется в памяти Квинси – теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации. Поэтому только в основной состав и только с первой до последней минуты», – сказал Уткин.

    • Прокуратура запросила для Промеса 9 лет тюремного заключения.
    • По версии следствия, нидерландец вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 миллионов евро.

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    Источник: YouTube-канал Василий Уткин

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    Сегодня, 15:02
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    Комментарии (6)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1706184676
    Васе не стоит об этом беспокоиться, Квинси-игрок основы.
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    BoevStas1
    1706186228
    Бла бла бла ни о чём...как в лужу пернул...
    Ответить
    MaxRnD
    1706187974
    Уася, чей суд ? Может нам по твоей логике ещё и решения МУС начать выполнять ? Жирная, эстрогеновая кукла догавкается рано или поздно ...
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    Plyash
    1706189065
    "Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире." Классика жанра,аж с 1966года. Остальное всё нидерландовско-гейевропейское непотребство.
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    alefreddy
    1706189490
    юмор однако присутствует
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