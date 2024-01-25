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    • Мостовой назвал двух футболистов, на которых держится «Спартак»

    Мостовой назвал двух футболистов, на которых держится «Спартак»

    Александр Мостовой оценил возможности «Спартака» и выделил лучших игроков текущего состава.

    «Спартак» – второй по финансовым возможностям клуб после «Зенита». У красно-белых есть все средства для того, чтобы создать команду, которая будет выигрывать несколько чемпионств подряд.

    Но из года в год этого не происходит. Для такого большого клуба пара трофеев за 20 лет – очень мало.

    Даже сейчас у «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке, а то и бороться за чемпионство. Но Абаскаль вместе с этими игрокам идет лишь пятым.

    Промес и Бабич – два кита, на которых сейчас держится «Спартак». Без них были бы еще ниже», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» набрал 30 очков в 18 турах РПЛ.
    • Статистика 32-летнего Промеса в этом сезоне: 21 матч, 8 голов, 8 ассистов.
    • Бабич забил 2 мяча в 13 играх после летнего перехода из «Альмерии».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (7)
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    Suvorov71
    1706179827
    Да нет Сашко, ну куда ниже, пятое место это очень плохо для Великой команды, но бывают спады и у Великих, время покажет кто есть ху
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    alefreddy
    1706183000
    еще и Пруцев с Зиньковским бывает неплохо выглядят
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    jdodnsoxne
    1706189906
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