Мостовой назвал двух футболистов, на которых держится «Спартак»

Александр Мостовой оценил возможности «Спартака» и выделил лучших игроков текущего состава.

«Спартак» – второй по финансовым возможностям клуб после «Зенита». У красно-белых есть все средства для того, чтобы создать команду, которая будет выигрывать несколько чемпионств подряд.

Но из года в год этого не происходит. Для такого большого клуба пара трофеев за 20 лет – очень мало.

Даже сейчас у «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке, а то и бороться за чемпионство. Но Абаскаль вместе с этими игрокам идет лишь пятым.

Промес и Бабич – два кита, на которых сейчас держится «Спартак». Без них были бы еще ниже», – сказал Мостовой.