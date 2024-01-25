Мостовой назвал двух футболистов, на которых держится «Спартак»

Александр Мостовой оценил возможности «Спартака» и выделил лучших игроков текущего состава.
«Спартак» – второй по финансовым возможностям клуб после «Зенита». У красно-белых есть все средства для того, чтобы создать команду, которая будет выигрывать несколько чемпионств подряд.
Но из года в год этого не происходит. Для такого большого клуба пара трофеев за 20 лет – очень мало.
Даже сейчас у «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке, а то и бороться за чемпионство. Но Абаскаль вместе с этими игрокам идет лишь пятым.
Промес и Бабич – два кита, на которых сейчас держится «Спартак». Без них были бы еще ниже», – сказал Мостовой.
- «Спартак» набрал 30 очков в 18 турах РПЛ.
- Статистика 32-летнего Промеса в этом сезоне: 21 матч, 8 голов, 8 ассистов.
- Бабич забил 2 мяча в 13 играх после летнего перехода из «Альмерии».