«Локомотив» выполнил просьбу «Зенита» по Тикнизяну

«Зенит» и «Локомотив» уже договорились о трансфере левого защитника Наира Тикнизяна.

Предположительно, сумма сделки должна составить 10 миллионов евро, из которых 2 миллиона – это бонусы.

Сам игрок еще не принял итоговое решение. При этом «Локо» уже не задействует его в матчах на зимнем сборе. Такова была просьба «Зенита».