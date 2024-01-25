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    «Локомотив» выполнил просьбу «Зенита» по Тикнизяну

    «Зенит» и «Локомотив» уже договорились о трансфере левого защитника Наира Тикнизяна.

    Предположительно, сумма сделки должна составить 10 миллионов евро, из которых 2 миллиона – это бонусы.

    Сам игрок еще не принял итоговое решение. При этом «Локо» уже не задействует его в матчах на зимнем сборе. Такова была просьба «Зенита».

    • В этом сезоне Тикнизян забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
    • Его контракт со столичным клубом действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость фулбека сборной Армении – 7 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    LOKOfanatik19
    1706173427
    Все накинулись на Тикнизяна, а если не перейдет ) Будет эпично, хотя для ЛОКО классный трансфер.
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    Давид59
    1706174044
    Самое смешное, что у Тикнизяна забыли спросить, хочет ли он. Все уже договорились, кроме самого Наира.
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    Цугундeр
    1706174766
    Скажите точно. Сколько в драмах ?)) Они тогда лучше Пашиняна купят ,на лавку сидеть .Ему всё равно ,ара , где сидеть,эу ,лищь бы не стоять. 1 армянский драм в российских рублях. Курс ЦБ РФ на 25.01.2024. 1. AMD. 0.2181. RUB.
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