«Локомотив» выполнил просьбу «Зенита» по Тикнизяну

«Зенит» и «Локомотив» уже договорились о трансфере левого защитника Наира Тикнизяна.
Предположительно, сумма сделки должна составить 10 миллионов евро, из которых 2 миллиона – это бонусы.
Сам игрок еще не принял итоговое решение. При этом «Локо» уже не задействует его в матчах на зимнем сборе. Такова была просьба «Зенита».
- В этом сезоне Тикнизян забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
- Его контракт со столичным клубом действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость фулбека сборной Армении – 7 миллионов евро.