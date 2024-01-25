Глушаков ответил, что он может дать «Ростову»

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков рассказал, почему «Ростову» стоит его подписать.

– Что Денис Глушаков может дать «Ростову»?

– Это уже не ко мне. Но опыт у меня есть, я видел чуть-чуть побольше, чем многие ребята в команде, постарше их. Но и на футбольном поле все равны, каждый день должны доказывать с 1-й по 90-ю минуту.

Сейчас не смотрят, молодой ты или взрослый, главное – выдерживать нагрузки, показывать игру. Это какие-то иллюзии, что ставка только на молодежь.

Бывает и такое, что люди играют и в 37, и в 38. Примеров достаточно: и Модрич, и Криштиану, и Месси. Доказывать нужно всe здесь и сейчас, на футбольном поле.