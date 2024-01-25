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    Глушаков ответил, что он может дать «Ростову»

    Экс-футболист сборной России Денис Глушаков рассказал, почему «Ростову» стоит его подписать.

    – Что Денис Глушаков может дать «Ростову»?

    – Это уже не ко мне. Но опыт у меня есть, я видел чуть-чуть побольше, чем многие ребята в команде, постарше их. Но и на футбольном поле все равны, каждый день должны доказывать с 1-й по 90-ю минуту.

    Сейчас не смотрят, молодой ты или взрослый, главное – выдерживать нагрузки, показывать игру. Это какие-то иллюзии, что ставка только на молодежь.

    Бывает и такое, что люди играют и в 37, и в 38. Примеров достаточно: и Модрич, и Криштиану, и Месси. Доказывать нужно всe здесь и сейчас, на футбольном поле.

    • Полузащитнику на этой неделе исполнится 37 лет.
    • 1-ю часть сезона он провел в костромском «Спартаке» из Второй лиги.
    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1706174453
    А ещё Глушаков может сделать подгон самогонки "Миллеровки" с родины. )
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