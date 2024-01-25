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    Мостовой оценил переход Угальде в «Спартак» за 14 миллионов

    Александр Мостовой поделился мнением о вероятном трансфере нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

    Ожидается, что с учетом бонусов клуб РПЛ заплатит за костариканца 14 миллионов евро.

    «У Манфреда Угальде достаточно хорошая статистика для 21-летнего игрока. Но всe дело упирается в финансы. Если бы мне сказали, что «Спартак» заплатит за него 4 миллиона евро, я бы сказал, что это хороший трансфер. Но 14 миллионов?

    Это слишком дорого. Нет смысла переплачивать столько денег. Но я не удивлюсь, если так и произойдeт. Кто только к нам не приезжал, все фамилии и не вспомнишь. Покупали задорого, продавали по дешeвке», – сказал Мостовой.

    • Рыночная стоимость Угальде – 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.
    • Спартаковцы ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: RT

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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1706162847
    Мостовой дурак? Его купили за 4, 10 междусобойчик распелили. Просто Мостовому не досталось, вот и пез*ит. :)))
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    Bozigit
    1706163900
    Главный футбольный эксперт
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    oyabun
    1706165512
    Мостовому до сих пор непонятно почему такие высокие ценники? Сейчас к нам едут только за деньгами. Еврокубков то нет. Отсюда и переплата в 2-3 раза.
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