Мостовой оценил переход Угальде в «Спартак» за 14 миллионов

Александр Мостовой поделился мнением о вероятном трансфере нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

Ожидается, что с учетом бонусов клуб РПЛ заплатит за костариканца 14 миллионов евро.

«У Манфреда Угальде достаточно хорошая статистика для 21-летнего игрока. Но всe дело упирается в финансы. Если бы мне сказали, что «Спартак» заплатит за него 4 миллиона евро, я бы сказал, что это хороший трансфер. Но 14 миллионов?

Это слишком дорого. Нет смысла переплачивать столько денег. Но я не удивлюсь, если так и произойдeт. Кто только к нам не приезжал, все фамилии и не вспомнишь. Покупали задорого, продавали по дешeвке», – сказал Мостовой.